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Богданов покинув Десну

21:35 73
Богданов покинув Десну
Андрій Богданов / фото: Д. Руденко

Півзахисник Андрій Богданов більше не є гравцем чернігівської Десни.

Андрій Богданов покинув чернігівську Десну, інформує Footboom з посиланням на власні джерела.

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Інформацію підтвердив і сам гравець, виклавши фото зі зворушливим прощанням у Instagram. Таким чином, в стані деснянців Богданов пробув менше року, так і не зумівши стати стабільним гравцем основного складу.

Нагадаємо, що останнім до Десни Андрій Богданов грав за польську Арку, в якій він виступав з січня 2018 року після відходу з донецького Олімпіка. Додамо, що за чернігівців хавбек провів 11 матчів у сезоні 2019/20 та відзначився однією гольовою передачею.

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