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Богданов: Після фіналу Кубка Польщі у нас змінився тренер, який привів з собою 12 футболістів, я розумів, що може бути

15:00 0 Читать на русском
Богданов: Після фіналу Кубка Польщі у нас змінився тренер, який привів з собою 12 футболістів, я розумів, що може бути
Богданов в Арці

Український хавбек Андрій Богданов розповів, чому покинув польську Арку.

"Після фіналу Кубка Польщі у нас змінився тренер, який привів з собою 12 футболістів. Я спочатку розумів, що може бути, хоча новий тренер мені постійно говорив, що я потрібен і буду грати.

Богданов: Розглядаю варіанти з України, але надаю перевагу Європі

Зі старту сезону я грав усі ігри, але після червоної картки в одному з матчів він перестав ставити мене в склад. Через тур я отримав серйозну травму гомілкостопа.

Богданов покинув Арку

Все це призвело до того, що я перестав потрапляти до складу. Але це футбол. Цього можна було очікувати, адже тренер привів своїх футболістів. Це нормальне явище, що на них більше робилася ставка, ніж на тих, хто вже був в команді", – цитує Богданова "Футбол 1/2".

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Світ Андрій Богданов Андрій Богданов Арка Арка
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