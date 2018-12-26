Богданов: Після фіналу Кубка Польщі у нас змінився тренер, який привів з собою 12 футболістів, я розумів, що може бути

Український хавбек Андрій Богданов розповів, чому покинув польську Арку.

"Після фіналу Кубка Польщі у нас змінився тренер, який привів з собою 12 футболістів. Я спочатку розумів, що може бути, хоча новий тренер мені постійно говорив, що я потрібен і буду грати.

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Зі старту сезону я грав усі ігри, але після червоної картки в одному з матчів він перестав ставити мене в склад. Через тур я отримав серйозну травму гомілкостопа.

Богданов покинув Арку

Все це призвело до того, що я перестав потрапляти до складу. Але це футбол. Цього можна було очікувати, адже тренер привів своїх футболістів. Це нормальне явище, що на них більше робилася ставка, ніж на тих, хто вже був в команді", – цитує Богданова "Футбол 1/2".