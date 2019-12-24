Богданов офіційно покинув Десну

Вихованець київського Динамо Андрій Богданов покинув табір чернігівської Десни.

Хавбек із досвідом гри за збірну України покинув Десну, повідомляє офіційний сайт клубу.

Два клуби УПЛ претендують на Богданова

Богданов не гратиме за чернігівців у весняній частині чемпіонату України. Вихованець Динамо попрощався із Десною та шукатиме новий клуб. На Богданова претендують Колос і Ворскла.

У нинішньому сезоні Андрій Богданов провів 11 матчів в УПЛ, у яких віддав 1 асист. У 2013-му він провів один поєдинок за збірну Україну.

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