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Богданов назвав тренера, в якого на зборах були найбільші навантаження

22:20 478 Читать на русском
Богданов назвав тренера, в якого на зборах були найбільші навантаження
Андрій Богданов / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Колоса Андрій Богданов розповів про підготовку своєї команди до сезону.

"Навантаження на першому зборі пристойні. Працюємо у поті чола. Але я впевнений, що ця робота не пройде дарма, важливо закласти фундамент. У сезоні ця робота віддасться сторицею.

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Та найбільше врізались у пам’ять збори з Динамо за часів Олега Блохіна. Це були найбільші навантаження у моїй кар’єрі. Увечері приходив до кімнати і відразу ж засинав", – сказав Богданов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Богданов – вихованець Динамо. Окрім "біло-синіх" встиг пограти за Арсенал, Олександрію, Металіст, Волинь, Олімпік та Десну, грецький Ерготеліс, молдовський Саксан та польську Арку.

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Динамо Динамо Олег Блохін Колос Колос Зимові збори Андрій Богданов Андрій Богданов Десна Десна
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