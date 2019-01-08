Богданов: Контракт з Аркою розірвали за моєю ініціативою

Хавбек Андрій Богданов розповів про відтинок кар'єри у Польщі.

Мій відхід з Арки? Можна сказати, що за моєю ініціативою розірвали контракт. В останні два місяці я перестав потрапляти в заявку на матчі. Тому просто сидіти на місці не хотілося. В результаті обговорив ситуацію з керівництвом клубу і прийняли спільне рішення достроково розірвати контракт.

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Вважаю, що це був хороший досвід, хороший час. Незважаючи на те, що останнім часом не грав, були і хороші моменти. Фінал Кубка Польщі, перемога в Суперкубку. Попри все оцінюю час, проведений в Польщі, позитивно.

Думаю, у нас рівень чемпіонату не нижчий за польський. Головна відмінність, це, звичайно відвідуваність. Антураж навколо футболу: вболівальники, преса, телебачення. Всі ці моменти на користь польського чемпіонату. На всіх матчах було багато вболівальників, хороша атмосфера. Все виглядало солідно", – підсумував Богданов для Команда№1.

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