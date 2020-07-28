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Бога може оформити повернення в АПЛ

17:40 - Читать на русском
Бога може оформити повернення в АПЛ
Жеремі Бога / LaPresse

Вінгер італійського Сассуоло Жеремі Бога близький до повернення у чемпіонат Англії у міжсезоння.

Француз потрапив до сфери зацікавлень Евертона, повідомляє Sky Sports.

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У підписанні Бога зацікавлений керманич "ірисок" Карло Анчелотті. Італійський фахівець хотів бачити його в своїй команди ще в період роботи з Наполі. Перепоною трансферу можуть стати апетити Сассуоло. "Нероверді" прагнуть отримати за одного зі своїх лідерів 35 млн фунтів. Також опцію зворотного викупу Бога має рідний клуб 23-річного вінгера – лондонський Челсі. "Сині" можуть підписати форварда орієнтовно за 13 млн фунтів.

У нинішньому сезоні Жеремі Бога провів 34 матчі в Серії А, у яких забив 11 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Жеремі Жеремі Бога Евертон Евертон Сассуоло Сассуоло Англія
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