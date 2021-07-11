"Щастя, яке я відчуваю сьогодні, неможливо описати. Я мріяв про цей момент незліченну кількість разів. Після попереднього Кубка Америки було очевидно, що ця команда дуже сильна і вмотивована. Іноді я програвав у фіналі, але я знав, що цей день нарешті настане.

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Я відчуваю, що Бог зберіг цей момент для мене: проти Бразилії в фіналі і в їхній країні. Ми досі не можемо повірити, що ми чемпіони, і чого ми досягли. Цей матч залишиться в історії не тільки тому, що ми чемпіони, а й тому, що ми обіграли Бразилію на їхньому полі.

Я думав про свою сім'ю, коли гра закінчилася. Ми стільки разів страждали. Ми їхали у відпустку, і перші кілька днів сумували. Але в цей раз все буде інакше", – наводить слова Мессі Ole.

Зазначимо, що Мессі вперше тріумфував у складі своєї національної команди, до цього тричі програвши у фіналах великих турнірів – Чемпіонату світу та двічі на Копа Амеріка.

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