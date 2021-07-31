Наставник Львова віддав належне команді Роберто Де Дзербі, яка розбила його підопічних у другому турі чемпіонату України з рахунком 3:0.

"У будь-якій грі перше завдання – не пропустити. Із цим ми давали собі раду. Трохи забракло вибігти в контратаки – захисники Шахтаря добре перекривали нам зони.

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Вважаю, ми провели непоганий матч, до 70-ї хвилини і трималися, і почали вибігати, пропонувати контргру. У якихось моментах трохи не вистачило концентрації. Але хлопці виконали великий обсяг роботи, мені за них не соромно. Я дуже вдячний їм за цю гру, проте кінець гри ми трохи змазали.

Бог нам давав шанс, і, якби Ренан вирішив той епізод (з виходом практично віч-на-віч із Трубіним – прим.), забив гол, нам було б краще і легше. Цей м'яч нас окрилив би. Так сталося: не забиваєш ти – забивають тобі. Та все ж у нас заміни не так зіграли, як хотілося б, не так, як ми розраховували", – цитує Безсмертного офіційний сайт "гірників".

Наступний матч Львів зіграє 8 серпня проти Ворскли. Шахтар 7 числа прийме Олександрію, а у вівторок, 3 серпня, зіграє з Генком у першому поєдинку 3-го раунду кваліфікації ЛЧ.

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