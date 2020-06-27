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"Бог і його учні", – Ібрагімовіч потролив партнерів на тренуванні Мілана

00:20 - Читать на русском
"Бог і його учні", – Ібрагімовіч потролив партнерів на тренуванні Мілана
Златан Ібрагімовіч / Фото ФК Мілан

Скандальний форвард Мілана Златан Ібрагімовіч не втомлюється нагадувати про свою "скромність".

Шведський нападник Златан Ібрагімовіч ще не оговтався від травми м'яза, але вже повернувся до тренувань і навіть працює з м'ячем.

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Щоб заспокоїти своїх фанатів Ібра опублікував провокативне фото зі своїми партнерами з Мілана та підписав світлину: "Бог і його учні".

Нагадаємо, 38-річний гравець ще з'являвся на полі після відновлення Серії А. У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Ібрагімовіч провів 8 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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Теги
Італія Златан Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан
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