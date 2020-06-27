"Бог і його учні", – Ібрагімовіч потролив партнерів на тренуванні Мілана

Скандальний форвард Мілана Златан Ібрагімовіч не втомлюється нагадувати про свою "скромність".

Шведський нападник Златан Ібрагімовіч ще не оговтався від травми м'яза, але вже повернувся до тренувань і навіть працює з м'ячем.

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Щоб заспокоїти своїх фанатів Ібра опублікував провокативне фото зі своїми партнерами з Мілана та підписав світлину: "Бог і його учні".

Нагадаємо, 38-річний гравець ще з'являвся на полі після відновлення Серії А. У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Ібрагімовіч провів 8 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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