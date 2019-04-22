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Бобко відзначився голом в чемпіонаті Швеції

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Бобко відзначився голом в чемпіонаті Швеції
Іван Бобко / Eskilstuna

У матчі 4-го туру чемпіонату Швеції гол Івана Бобка не допоміг Ескільстуні здобути позитивний результат у матчі з Хаммарбю.

Швеція. 4-й тур.

Хаммарбю – Ескільстуна – 3:1

Голи: Халілі, 18, 63, К'яртансон, 31 – Бобко, 82

Ескільстуна з Бобком в складі поступився Хаммарбю. Господарі встановили переконливу перевагу ще в першому таймі завдяки голам Халілі та К'яртансона. В другому таймі Халілі оформив дубль. Голом престижу відзначився Іван Бобко, але більшого досягнути гостям не вдалось.

Шахов дублем допоміг ПАОКу розгромити Левадіакос і достроково стати чемпіоном Греції

Завдяки цій перемозі Хаммарбю набрав 5 очок і піднявся на 6 місце, Ескільстуна залишилась на 13 позиції з 4 пунктами.

Гент з Безусом та Яремчуком не зміг перемогти Андерлехт – український хавбек був близький до переможного голу

Теги
Українці за кордоном Світ Іван Бобко Іван Бобко АФК Ескільстуна АФК Ескільстуна
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