Загребське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про те, що Звонімір Бобан став його президентом. Він був призначений на цю посаду за підсумками голосування.

На Максімірі відбулося перше засідання нового складу Асамблеї клубу, на якому були присутні всі 50 членів. На цій сесії були затверджені всі результати суботніх виборів. Асамблея також ухвалила рішення присвоїти чинному президенту Веліміру Зайцю звання почесного президента Клубу.

Після оголошення результатів Бобан обійняв Зайця, після чого розплакався від емоцій.

Нагадаємо, що Динамо З – рідний клуб Бобана, за який він виступав з 1985 по 1991 рік.

