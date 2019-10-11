Бобан: Іноді сам себе запитую, що я роблю в Мілані

Директор Мілана з футбольних питань Звонімір Бобан пожартував, що сам не знає відповіді на питання, чому він працює з "россонері".

"Що я роблю в Мілані? Я іноді сам себе про це запитую (сміється. – примітка). Це жарт. Мені подобається перебувати в Мілані. Ми переживаємо важкий момент. Звільнення тренера – це поразка для всіх, це рішення, яке прийняли ми всі.

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Я тут для того, щоб зробити Мілан знову великим. Я поки в клубі недовго, нам потрібно наполегливо працювати у всіх напрямках", – цитує Бобана sempremilan.com.

Нагадаємо, що хорват розпочав роботу в Мілані минулого літа після запрошення Паоло Мальдіні. Заради "россонері" Бобан відмовився від посади в ФІФА.

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