Боатенг закликає брата проміняти Баварію на Ювентус

Новоспечений хавбек Фіорентини Кевін-Прінс Боатенг знайшов оптимальний клуб для свого брата Жерома, який захищає кольори Баварії.

"Було б добре побачити брата в Італії, не схоже, що він отримує багато ігрової практики в Баварії.

Жером Боатенг звинувачений у побитті матері своїх дітей

У будь-якому випадку, я рекомендував йому Ювентус. Юве – чудовий клуб, а Серія А – дуже цікава ліга", – цитує Боатенга-старшого DailyMail.

Нагадаємо, Жером Боатенг виступає за чинного чемпіона Німеччини з 2011 року. В минулому сезоні Бундесліги 31-річний німець провів 20 матчів, в яких відзначився лише двома асистами. В поточному розіграші чемпіонату Німеччини Жером поки не з'являвся на полі.

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