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Боатенг узгодив особистий контракт з ПСЖ, у Баварії його замінить Алдервейрелд, – Mirror

18:10 166 Читать на русском
Боатенг узгодив особистий контракт з ПСЖ, у Баварії його замінить Алдервейрелд, – Mirror
Жером Боатенг / фото: ФК Баварія

Захисник Баварії Жером Боатенг узгодив умови особистого контракту з ПСЖ, німці шукають заміну.

За інформацією британського видання Mirror, 29-річний захисник невдовзі перебереться у Францію. Паризький клуб вже узгодив особистий контракт з футболістом, залишилось домовитись з Баварією.

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У разі переходу Боатенга, Баварія придбає у Тоттенхема бельгійського центрбека Тобі Алдервейрелда.

Раніше "шпори" готові були продати свого захисника за 60 мільйонів фунтів у Манчестер Юнайтед, але трансфер не відбувся.

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