Боатенг узгодив особистий контракт з ПСЖ, у Баварії його замінить Алдервейрелд, – Mirror

Захисник Баварії Жером Боатенг узгодив умови особистого контракту з ПСЖ, німці шукають заміну.

За інформацією британського видання Mirror, 29-річний захисник невдовзі перебереться у Францію. Паризький клуб вже узгодив особистий контракт з футболістом, залишилось домовитись з Баварією.

Боатенг відмовив Манчестер Юнайтед, адже веде переговори з ПСЖ, – Bild

У разі переходу Боатенга, Баварія придбає у Тоттенхема бельгійського центрбека Тобі Алдервейрелда.

Раніше "шпори" готові були продати свого захисника за 60 мільйонів фунтів у Манчестер Юнайтед, але трансфер не відбувся.