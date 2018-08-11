Боатенг травмувався і може пропустити Суперкубок Німеччини

Захисник Баварії Жером Боатенг може не зіграти в Суперкубку Німеччини проти Айнтрахта.

Жером Боатенг отримав травму під час тренування мюнхенської Баварії, повідомляє Bild.

Баварія зацікавлена у трансфері Ракітіча

Таким чином, захисник ризикує пропустити матч за Суперкубок Німеччини проти Айнтрахта Франкфурт, який відбудеться в неділю, 12 серпня.

Захисника "червоних" прагнув підписати Манчестер Юнайтед, але футболіст особисто повідомив Жозе Моурінью, що не збирається переїжджати на Олд Траффорд.