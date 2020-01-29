Боатенг та Горецка побились на тренуванні – в ситуацію довелось втрутитись тренеру Баварії

Гравці Баварії настільки розлючені другим місцем у Бундеслізі, що зривають злість один на одному.

Під час тренування мюнхенського клубу Жером Боатенг та Леон Горецка вирішили розім'яти також м'язи обличчя, повідомляє Bild.

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В одному з епізодів Леон грубо зіграв проти Жерома, за що отримав удар в обличчя від захисника. Розіймати забіяк довелось лідеру Роберту Лєвандовскі, а головний тренер німецького гранда Ганс-Дітер Флік одразу провів виховну роботу.

Варто відзначити, що через кілька годин після інциденту Горецка опублікував фото разом з Боатенгом, де вони обіймаються, ніби нічого і не трапилось.

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