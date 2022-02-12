Головний тренер "ткачів" Петер Бос залишив 33-річного ветерана поза заявкою на матч проти Ніцци, інформує Footmercato.

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До такого покарання призвела низка дисциплінарних порушень Боатенга. Після поразки від Монако німець почав кричати в роздягальні і критикувати тактичні рішення Боса. Ще раніше він ледь не спровокував бійку з Бруно Гімараєсом на тренуванні – партнери розтягували учасників конфлікту. Наставник Ліона сам наполягав на підписанні захисника влітку, однак тепер вирішив провчити "хулігана".

Додамо, що в поточному сезоні Боатенг провів 19 матчів та відзначився двома асистами.

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