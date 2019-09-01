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Боатенг пропустив фотосесію Баварії – він веде переговори з Ювентусом

17:25 147 Читать на русском
Боатенг пропустив фотосесію Баварії – він веде переговори з Ювентусом
Жером Боатенг / ФК Баварія

Захисник Баварії Жером Боатенг близький до переходу в Ювентус і пропустив командну фотосесію.

Жером Боатенг не був присутній на фотосесії Баварії. За інформацією Bild, це пов'язано з переговорами з туринським Ювентусом.

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У сезоні 2019/20 Боатенг жодного разу не з'явився на полі у матчах Бундесліги. Баварія без нього набрала 7 очок у 3 стартових турах.

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