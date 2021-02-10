Боатенг покинув табір Баварії – оборонець пропустить фінал Клубного ЧС-2020 через смерть колишньої
Центрбек мюнхенської Баварії Жером Боатенг повернувся до Німеччини після трагічної звістки про смерть Касі Ленхардт. Пара розірвала взаємини тиждень тому.
Ветеран "ротен" достроково завершив виступи на Клубному ЧС-2020, повідомляє Sport Bild.
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Боатенг вирушив додому після звістки про раптову смерть колишньої дівчини. Від'їзд оборонця підтвердив керманич Баварії Ганс-Дітер Флік. Головний тренер мюнхенців розповів, що Боатенг попросив відпустить його додому, а також анонсував його відсутність у таборі команди на деякий час.
Нагадаємо, що 25-річна Кася Ленхардт була знайдена мертвою у власній квартирі в середу вранці. Вона скоїла самогубство за тиждень після скандального розриву з Боатенгом.
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