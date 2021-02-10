Центрбек мюнхенської Баварії Жером Боатенг повернувся до Німеччини після трагічної звістки про смерть Касі Ленхардт. Пара розірвала взаємини тиждень тому.

Ветеран "ротен" достроково завершив виступи на Клубному ЧС-2020, повідомляє Sport Bild.

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Боатенг вирушив додому після звістки про раптову смерть колишньої дівчини. Від'їзд оборонця підтвердив керманич Баварії Ганс-Дітер Флік. Головний тренер мюнхенців розповів, що Боатенг попросив відпустить його додому, а також анонсував його відсутність у таборі команди на деякий час.

Нагадаємо, що 25-річна Кася Ленхардт була знайдена мертвою у власній квартирі в середу вранці. Вона скоїла самогубство за тиждень після скандального розриву з Боатенгом.

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