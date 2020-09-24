Новачок італійської Серії B Монца підсилився атакувальним півзахисником Кевіном-Прінсом Боатенгом. Останні півроку він провів у турецькому Бешикташі.

Ветеран приєднався до "біло-червоних", повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Хавбек Інтера Весіно близький до переходу у Наполі

Боатенг уклав із Монцою угоду на 1 рік. Офіційна презентація ганця запланована на 25 вересня. Подробиці трансферу залишаються невідомими, проте з Фіорентиною Боатенг мав чинний до літа 2021-го контракт.

Нагадаємо, що Монца – бізнес-проект Сільвіо Берлусконі та Адріано Галліані. За підсумками сезону 2019/20 ломбардці вийшли до Серії B. Натомість Кевін-Прінс Боатенг виступав за Мілан у період керівництва колишнього прем'єр-міністра Італії.

У минулому сезоні атакувальний хавбек провів 14 матчів (1 гол) у Серії А, а також 11 поєдинків (3 м'ячі, 1 асист) у турецькій Суперлізі.

Від диктатора Франко – до міністра Берлусконі: топ-5 клубів, які сміються над фразою "футбол поза політикою"