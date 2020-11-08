Захисник мюнхенської Баварії Жером Боатенг може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

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У послугах гравця зацікавлені лондонські Арсенал і Тоттенхем, повідомляє видання Bild. Чинний контракт Боатенга з Баварією розрахований до червня 2021 року, при цьому захисник відмовився вести з клубом переговори про продовження поточної угоди.

До слова, ще у 2018 році спробу підписати контракт з Боатенгом робив Манчестер Юнайтед – Жозе Моурінью, який тоді очолював "червоних дияволів" особисто був зацікавлений у послугах оборонця.

Нагадаємо, у Боатенга вже є досвід виступів у чемпіонаті Англії – в сезоні-2010/11 він встиг пограти за Манчестер Сіті, звідки і перейшов до Баварії за 13,5 млн євро. У складі мюнхенської команди 32-річний оборонець вісім разів ставав переможцем чемпіонату Німеччини і двічі виграв Лігу чемпіонів. Transfermarkt оцінює гравця у 12 млн євро.

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