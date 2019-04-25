Боатенг: Хочу покинути Баварію з чемпіонством та перемогою в Кубку Німеччини

Захисник Баварії Жером Боатенг сподівається виграти Бундеслігу і Кубок Німеччини у цьому сезоні.

Центрбек поділився планами на майбутнє з Bild.

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"Не знаю, чи це мій останній сезон у команді. Я б хотів залишити клуб на хороших позиціях. Звичайно, я прагну виграти чемпіонат та Кубок Німеччини у цьому році", - сподівається 30-річний футболіст.

Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до Боатенга з боку Ювентуса.

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