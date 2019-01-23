Боатенг дебютує в стартовому складі Барселони в матчі Кубка Іспанії проти Севільї

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде випустить новачка Кевіна-Прінса Боатенга в старті у першому матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти Севільї.

Барселона та Севілья на своїх сторінках у Twitter опублікували стартові склади на перший матч 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Новачок "блаугранас" Кевін-Прінс Боатенг розпочне поєдинок з перших хвилин.

Севілья: Соріано, Серхі Гомес, К'яєр, Амаду, Бен Єддер, Банега, Хесус Навас, Ескудеро, Сарабія, Промес, Меркадо

Барселона: Сіллессен, Семеду, Піке, Ракітіч, Артур, Малком, Лангле, Боатенг, Роберто, Аленья, Відаль

Початок матчу о 22:30 за київським часом.