Боатенг дебютує в стартовому складі Барселони в матчі Кубка Іспанії проти Севільї

Україна — 22:15 6
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Легенда Металіста Маркевича завершує кар'єру – автор одного з найшаленіших голів в історії УПЛ
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Безус переходить в Гент: крок вперед з надіями на збірну, вигідний трансфер і дуже серйозна конкуренціяБельгія — 21:55 497
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Бертон – Манчестер Сіті: Зінченко виходить у стартовому складі, Гвардіола експериментує з молоддюАнглія — 20:53 966
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"У 16 мені діагностували проблеми з серцем": зірка Ювентуса, який забивав Україні, про смерть Асторі та свою драмуІталія — 20:20 1508
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Пошуки зниклого літака Еміліано Сали – стало відомо, кому належало повітряне судно, пілот бачив, що є проблемиАнглія — 20:11 12929
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