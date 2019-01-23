toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БЕРТОН АЛЬБІОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Боатенг дебютує в стартовому складі Барселони в матчі Кубка Іспанії проти Севільї

21:45 177 Читать на русском
Боатенг дебютує в стартовому складі Барселони в матчі Кубка Іспанії проти Севільї
Кевін-Прінс Боатенг / ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде випустить новачка Кевіна-Прінса Боатенга в старті у першому матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти Севільї.

Барселона та Севілья на своїх сторінках у Twitter опублікували стартові склади на перший матч 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Новачок "блаугранас" Кевін-Прінс Боатенг розпочне поєдинок з перших хвилин.

Севілья: Соріано, Серхі Гомес, К'яєр, Амаду, Бен Єддер, Банега, Хесус Навас, Ескудеро, Сарабія, Промес, Меркадо

Барселона: Сіллессен, Семеду, Піке, Ракітіч, Артур, Малком, Лангле, Боатенг, Роберто, Аленья, Відаль

Початок матчу о 22:30 за київським часом.

Кубок Іспанії1/4 фіналу, перші матчі

Севілья - Барселона: Середа 23 січня 2019

Севілья
до матчу
13
хв
Барселона
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Барселона Барселона Іспанія Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19 Севілья - Барселона Севілья Севілья
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
хв
Севілья
22:30
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук