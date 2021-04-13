Тоттенхем став головним претендентом на ветерана, повідомляє Sky Germany.

Клопп може замінити Фліка у Баварії вже влітку

"Шпори" найактивніше проявляють інтерес до Боатенга. Влітку центрбек стане вільним агентом, тому витрати на підписання чемпіона світу-2014 будуть помірними. Баварія уже підтвердила, що їхня спільна з оборонцем історія завершиться після сезону 2020/21.

До слова, Жером Боатенг уже має досвід виступів в англійській Прем'єр-лізі. У сезоні 2010/11 він захищав кольори Манчестер Сіті, а в нинішній кампанії провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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