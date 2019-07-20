Боатенг не зіграє проти Мілана на Міжнародному кубку чемпіонів – захисник повернеться у Німеччину

Баварія, яка наразі перебуває у США та бере участь Міжнародному кубку чемпіонів, залишилась без Жерома Боатенга. Захисник покине табір комади та вирушить у Німеччину.

Захисник Баварії Жером Боатенг не зіграє проти Мілана на Міжнародному кубку чемпіонів-2019 (на матчі з Реалом він ще буде з командою). 30-річний центрбек у неділю вранці залишить Х'юстон, де базується команда, та вилетить у Німеччину, інформує офіційний сайт мюнхенського клубу.

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Зазначається, що це пов'язано з особистими причинами. Цікаво, що нещодавно президент Баварії Улі Хьонесс натякнув на відхід Боатенга з клубу, однак цей від'їзд, за інформацією Bild, не спричинений трансферними переговорами. Жером самотужки підтримуватиме форму в Мюнхені.

Відзначимо, що раніше мюнхенці підписали захисника Атлетіко Лукаса Ернандеса та відпустили Матса Хуммельса у Борусію Д.

Нагадаємо, в першому матчі Міжнародного кубка чемпіонів Баварія мінімально програла Арсеналу.

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