"Відповідь дуже проста – тому що це Карпати. У 1963 році створили клуб, і я жодної гри не пропускав. Тоді у Львові всі ходили на футбол – і я не був винятком. Я старий вболівальник Карпат.

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Пізніше мене взяли в дубль Карпат – в ту легендарну команду, яка виграла Кубок СРСР. А ще пізніше я став головним тренером Карпат і 7 років відпрацював з командою. Ми виграли бронзові нагороди у 1998 році. Це дійсно була хороша команда. Мені було приємно з ними працювати", – сказав Маркевич в інтерв'ю виданню Трибуна.

Нагадаємо, Мирон Маркевич очолив Карпати по завершенні минулого сезону, змінивши на посаді наставника "левів" Андрія Тлумака.

Варто зазначити, що львівський клуб вважається головним фаворитом наступного сезону Першої ліги. Похід за титулом підопічні Маркевича почнуть матчем проти закарпатського Хуста. Гру заплановано на п'ятницю, 28 липня.