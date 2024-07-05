Атакувальний півзахисник Ніколо Дзаньйоло знову спробує показати себе на полях рідної Італії.

Аталанта офіційно оголосила про підписання 25-річного гравця на правах оренди з Галатасарая.

Аталанта офіційно оголосила про трансфер одноклубника Миколенка

Турецький гранд розкрив умови трансферу. Переможці Ліги Європи платять 6,4 млн євро за річну оренду, матимуть право повноцінного викупу загалом за 15,5 млн і ще 2 млн передбачені бонусами. У разі досягнення певних результатів викуп стане обов'язковим.

Дзаньйоло свого часу вважався ледь не головною надією Роми, але взимку 2023-го зі скандалом покинув клуб. Відтоді встиг пограти за Галатасарай і Астон Віллу, тепер Аталанта. Нагадаємо, бергамаски пробилися в груповий етап ЛЧ, як і бірмінгемці. Натомість на Євро-2024 Дзаньйоло не поїхав через травми, які є ще однією неприємною рисою його кар'єри.

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