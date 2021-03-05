"Після чемпіонату світу 2018 року я сказав, що мені не подобається те, як Месут Озіл пішов з національної збірної. Для багатьох тоді я став нацистом. Блондин, блакитні очі, все підходить під опис. Мені вдалося це подолати. Сьогодні будь-хто може сховатися за фейковим профілем в соцмережах, щоб безперешкодно ображати незнайомців", – цитує Крооса Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, Озіл зі сканадлом покинув збірну Німеччини після свого контраверсійного фото із президентом Туреччини. Кроос тоді заявив, що Месут робить більше дурниць, ніж приносить користі.

Нагадаємо, Озіл зараз захищає кольори Фенербахче. Футболіст майже рік залишався без ігрової практики, втративши довіру тренера Арсенала.

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