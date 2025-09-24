"Я прийшов до Суркіса, ми з ним розмовляли. Кажу: "Додайте трохи грошей на контракт". Він каже: "Я не можу". Ну і все, я пішов.

Суму не буду називати, але там... Я вже розумів, що не відповідаю тим грошам, які мені платять. Я вже завоював зі збірною, щось виграв і як? Зараз, напевно, не платять дві копійки в збірній", – поділився Блохін в інтерв'ю на YouTube-каналі Ігор Циганик.

Нагадаємо, Олег Блохін після того, як досягнув 1/4 фіналу ЧС-2006 зі збірною України, а вже у грудні 2007-го перебрався до ФК Москва, де пропрацював до листопада 2008 року.

