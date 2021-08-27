"Подейкують, що моя кандидатура розглядалась у якості можливого наступника Шевченка. Це не так. Подавали Мирона Маркевича і Олексія Михайличенка. А ще Сергія Реброва, він був у цьому списку першим.

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Чи погодився б я втретє увійти в одну і ту ж річку? Думаю, що ні. Якщо вже на те пішло, то нехай Андрій Шевченко дограє цей відбірковий цикл, а потім буде вирішувати, йти чи не йти. Але щоб залишати збірну в такому положенні...

Мабуть, після стартової нічиєї з Францією здавалося, що обіграють Фінляндію і Казахстан, і в активі буде сім очок. Але не тут-то було. Зараз становище важке", – сказав Блохін в інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, Олег Володимирович очолював збірну України двічі: з 2003 по 2007 рр. і з 2011 по 2012 рр.

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