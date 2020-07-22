Блохін заявив, що знову готовий очолити Динамо

"Якби була така можливість, напевно, так. Але цього разу вже на 100 відсотків зробив би все по-іншому. Прийшов би в Динамо з іншим поняттям, що треба робити.

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Кожен, хто приймає такий клуб, як Динамо, може "згоріти" і розуміє це. І Михайличенко розумів, знав, куди йде. Київське Динамо – це марка, і для кожного було б честю попрацювати в такому клубі", – цитує Блохіна Meta-ratings.

Нагадаємо, Блохін тренував Динамо з вересня 2012-го по квітень 2014 року. Під його керівництвом кияни не змогли виграти жодного трофею і вперше у своїй історії не змогли посісти бодай друге місце в УПЛ, задовольнившись третьою сходинкою у сезоні-2012/13. У сезоні 2013/14 Динамо взагалі фінішувало 4-м, але Блохін не допрацював той чемпіонат, позаяк у квітні 2014-го був звільнений відразу після поразки від Шахтаря (0:2).

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