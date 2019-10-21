Блохін заявив, що збірна України може виграти Євро-2020

Колишній головний тренер збірної України Олег Блохін поділився враженнями від виступу української національної команди під керівництвом Андрія Шевченка.

"Потрібне продовження, на досягнутому зупинятися не можна. Найголовніше, щоб вдало виступили на чемпіонаті Європи.

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Чого чекати від збірної на Євро-2020? Не знаю. Всього що завгодно. Може, навіть виграють Євро. Побажаю команді цього", – сказав Блохін в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, "синьо-жовті" після семи матчів набрали 19 очок і достроково кваліфікувалися до фінальної частини Євро-2020. Збірна України вперше в історії виграла свою групу відбору на міжнародний форум.

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