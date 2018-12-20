Блохін заявив, що не підписував лист проти ФФУ на ім’я Порошенка

Колишній тренер збірної України Олег Блохін вважає, що його підпис було підроблено.

"Я нічого не підписував. Ніяких листів: ні на президента, ні на ФФУ, нікуди. Можете навіть віддати то лист на почеркознавчу експертизу", – цитує Блохіна Голос.юа.

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Нагадаємо, сьогодні перший Президент України Леонід Кравчук на прес-конференції заявив, що 26 представників українського футболу попросили його донести до керівництва держави непрофесіоналізм Федерації футболу України.

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До слова, на листі від українських футбольних діячів є підпис і Віктора Матвієнка, який пішов з життя 28 листопада поточного року.