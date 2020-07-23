Блохін: Зірки в Динамо є, але на полі їх не знайти

"Якщо вірити пресі, зірки в Динамо є, але на полі їх не знайти. Де досвідчені гравці, чому вони в такий важливий момент не проявили себе? Зірки є, а витягувати команду не було кому. У молоді амбіції є, а толку ніякого. Жоден тренер не ворог собі і не буде прибирати зі складу сильного футболіста.

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Ліга чемпіонів для Динамо? Це шанс заробити гроші. Важко, коли кілька років немає прибутку. Але для того, щоб прорватися в групу, теж потрібно підсилюватися", – сказав Блохін в інтерв'ю Meta-ratings.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2019/20 Динамо посіло друге місце, завоювало срібні медалі УПЛ та путівку в кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. Щоправда, результати і гра киян були не належного рівня, тому Олексій Михайличенко був звільнений з посади головного тренера вже наступного дня після останнього матчу чемпіонату проти Колоса (0:2).

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