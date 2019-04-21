Блохін: Я не зруйнував Динамо, просто не вийшло

Колишній тренер київського Динамо Олег Блохін розповів про невдачу на чолі "біло-синіх".

"За яких умов я би хотів очолити нову команду? Думаю, результат потрібен, потрібно, щоб клуб розвивався. Головне, щоб тебе не прибрали, коли клуб тільки починає розвиватися. Звичайно, за дві копійки теж працювати ніхто не буде, все повинно бути взаємопов'язано.

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Я не зруйнував Динамо, просто не вийшло. Я не виправдовуюсь. Результат не дав – потрібно встати і піти. Потрібно було спокійно поговорити і піти. Просто часу не було. Потрібно було прибрати гравців, влити нову команду і потихеньку створювати. Так, стабільності не було, але були і хороші ігри", – розповів Блохін у Вацко Light.

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