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Блохін: Я не зруйнував Динамо, просто не вийшло

19:29 1200 Читать на русском
Блохін: Я не зруйнував Динамо, просто не вийшло
Олег Блохін / LIGA.net

Колишній тренер київського Динамо Олег Блохін розповів про невдачу на чолі "біло-синіх".

"За яких умов я би хотів очолити нову команду? Думаю, результат потрібен, потрібно, щоб клуб розвивався. Головне, щоб тебе не прибрали, коли клуб тільки починає розвиватися. Звичайно, за дві копійки теж працювати ніхто не буде, все повинно бути взаємопов'язано.

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Я не зруйнував Динамо, просто не вийшло. Я не виправдовуюсь. Результат не дав – потрібно встати і піти. Потрібно було спокійно поговорити і піти. Просто часу не було. Потрібно було прибрати гравців, влити нову команду і потихеньку створювати. Так, стабільності не було, але були і хороші ігри", – розповів Блохін у Вацко Light.

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Теги
Динамо Динамо Віктор Вацко Олег Блохін
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