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Блохін визначив найкращий матч зі збірною України – фахівець проігнорував ЧС-2006

11:33 508 Читать на русском
Блохін визначив найкращий матч зі збірною України – фахівець проігнорував ЧС-2006
Олег Блохін / фото із соцмереж

Колишній наставник київського Динамо і збірної України Олег Блохін назвав найкращий поєдинок у своїй тренерській кар'єрі.

На перше місце фахівець поставив поєдинок відбору на ЧС-2006 проти збірної Туреччини, який відбувся 17 листопада 2004 року. Україна розгромно перемогла турків (3:0) на домашній арені Фенербахче Шюкрю Сараджоглу завдяки дублю Андрія Шевченка та голу Олега Гусєва.

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"Для нашої команди було дуже важливо не спіткнутися в Стамбулі, продемонструвавши впевнену гру. До зустрічі з Туреччиною хлопці підійшли дуже відповідально, адже результат матчу мав для нас важливе значення – ми боролися не тільки за першу сходинку в групі, але і за престиж.

У тому поєдинку наша команда продемонструвала одну з найкращих своїх ігор у відбірковому циклі. Того вечора при божевільній підтримці глядачів в психологічному плані грати було важко. Проте нам вдавалося багато, і два голи в ворота суперника до середини першого тайму – зайве тому підтвердження. Контроль гри в подальшому був за нами, і це разом з голом Андрія Шевченка наприкінці дозволив довести матч до перемоги", – цитує Блохіна UA-Футбол.

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Теги
Україна Україна Збірна України Олег Блохін
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