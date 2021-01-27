"Він – кумир юності. Забивав такі м'ячі. Він для мене таким, напевне, і залишиться. Але у нього такий характер. Він поцілував би себе, якби міг. Є такий вислів: "Сам би себе поцілував в одне місце". Так ось, Олег Блохін – саме такий. Але я до нього ставлюся з величезною повагою. Він досяг того, що вперше в історії збірна вийшла до фінальної частини чемпіонату світу з футболу. Яка різниця, як він цього досяг? Це свято було. Всі люди були на Майдані.

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Коли його мій брат представляв в статусі головного тренера збірної, Блохін сказав: "Ми вийдемо з першого місця". Я тоді на задній парті сидів. Пам'ятаю подумав: "Він з глузду з'їхав?" Він вийшов з першого місця. Він потрапив на чемпіонат світу. Він міг і Італію обіграти – просто не склалося. Так, він досяг багато чого.

Після відходу Сьоміна в 2012-му треба було призначати головного тренера. Я зустрівся з Олегом Володимировичем у себе вдома. Він був тренером збірної. Кажу: "Є така пропозиція. Якщо не ви, то хто, Олегу Володимировичу?"

Він мені каже: "Це моя мрія. Всі пройшли цей шлях, і я хочу його пройти". – "Ну ви ж розумієте: потрібен результат". Ми все проговорили, і він побіг у Федерацію футболу. Думаю, навіть помчав. Він там, напевне, теж багатьом набрид – у нього непростий характер. Його легко відпустили. На Олега Володимировича було витрачено величезну кількість грошей. Ні у кого з тренерів не було такої потужної трансферної кампанії, влиття в команду гравців, яких він хотів. І почав він прекрасно. Якщо ви пам'ятаєте, турнір чотирьох ми виграли. І начебто все йшло за планом.

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А потім був нещасний випадок. Не буду нічого говорити про це. Може, у нього б і вийшло. Але те, що з ним сталося. Ви знаєте, що ми відразу допомогли: витягли його (в 2012 році у Блохіна був діагностований тромбоз лівої сонної артерії, він переніс операцію – прим.).

Але коли команда дійшла до четвертого місця в чемпіонаті України... Він може на мене ображатися, але треба ображатися тільки на самого себе: якщо ти берешся, ти повинен розуміти, що Динамо не може посідати четверте місце. Можна програти чемпіонат один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Але люди бачать боротьбу. Він зараз працює у Федерації футболу. Якщо він допомагає і працює на благо футболу – честь йому і хвала", – цитує Суркіса видання Гордон.

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