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Блохін: Шовковський – один з найкращих футболістів, який грав під моїм керівництвом

16:37 652 Читать на русском
Блохін: Шовковський – один з найкращих футболістів, який грав під моїм керівництвом
Олег Блохін / Eurosport

Колишній тренер збірної України Олег Блохін назвав найкращих гравців, з якими йому довелось працювати.

"Хто був найсильнішим гравцем після Шевченка під моїм керівництвом? Шовковський. По-перше, треба віддати належне, що людина 40 років грала, зробила, напевно, велику справу. Хоча були і помилки, зі Словенією, але це воротар, це така складна професія. 40 років відіграти. Коли я прийшов у Динамо, то коли Шовковський не грав – у нас виникали проблеми.

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Пригадайте матч зі Швейцарією на ЧС-2006. Шева не забив, а він зробив результат. Хоча в цілому весь колектив зробив це, не можна ж без нього.

Саша і як людина хороший. Коли я йшов з Динамо, він приніс пляшку коньяку. Єдиний з футболістів, хто сказав "спасибі" і пішов. Це вчинок дорослої людини, інтелекту", – поділився Блохін у Вацко Light.

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Теги
Динамо Динамо Олег Блохін Андрій Шевченко Андрій Шевченко Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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