Блохін розповів, чому вирішив покинути збірну України та перейти в Динамо

Відомий український фахівець Олег Блохін прокоментував свій відхід зі збірної України в Динамо у 2013 році.

"Це ж не відставка була. Я пішов в київське Динамо. Чому відставка? Я сам пішов. Мені запропонувало Динамо. Це завжди була моя мрія і мрія моїх батьків. Політичне рішення? Ні. Це моє рішення було. Я завжди мріяв тренувати Динамо.

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Це була мрія. Тому що в здоровому глузді і пам'яті піти зі збірної, коли у тебе нічия на виїзді з англійцями і наступний матч вдома, який я знав, що ми виграємо... Яке ж це політичне рішення?

Мені запропонували – я погодився. До чого тут політика? Не розумію. Я прийшов до Федерації футболу, сказав Конькову. Я пам'ятаю реакція була: "Куди? Навіщо?". Компенсація? Я не пам'ятаю. Але я думаю, що Динамо виплатило б якусь компенсацію. А так, я не пам'ятаю, чесно", – сказав Блохін в інтерв'ю Вацко Light.

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