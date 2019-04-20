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Блохін: Ребров і Воронін – не нападники

20 квітня 22:36 1102 Читать на русском
Блохін: Ребров і Воронін – не нападники
Олег Блохін / фото з відкритих джерел

Екс-тренер збірної України Олег Блохін розповів, що не вважає екс-форвардів "синьо-жовтих" Сергія Реброва та Андрія Вороніна класичними форвардами.

"У мене в збірній не було нападників. Хто у мене був? Шевченко був травмований. Воронін і Ребров – це не нападники. Це – фальшиві "дев'ятки". Вони грали з глибини. Згадайте, звідки Ребров забив Саудівській Аравії.

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Воронін, коли ми його залучали, грав в московському Динамо з глибини и у збірній також. Можемо говорити, що там Ребров, Воронін... Хтось грає, хтось травмується. І потім починаються великі проблеми. Тому казати, що у тебе перебір або недобір – неправильно", – сказав Блохін в інтерв'ю Вацко Light.

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Теги
Сергій Ребров Сергій Ребров Збірна України Олег Блохін Андрій Воронін Андрій Воронін
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