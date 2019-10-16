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УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Блохін прокоментував перемогу збірної України над Португалією, яка подарувала команді Шевченка вихід на Євро-2020

06:00 1873 Читать на русском
Блохін прокоментував перемогу збірної України над Португалією, яка подарувала команді Шевченка вихід на Євро-2020
Шевченко і Блохін / Reuters

Колишній тренер збірної України Олег Блохін поділився думкою щодо тріумфу "синьо-жовтих" у відборі на Євро-2020

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Відчуваю радість за свою команду, маю на увазі тих хлопців, які грали. Взагалі-то це не моя команда, а Шевченка. Вітаю його з виходом на Євро.

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Тепер нам потрібне продовження, зупинятися на досягнутому не можна. Найголовніше, щоб Україна успішно виступила на Євро", – сказав Блохін в коментарі Футбол 1.

Відзначимо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальний форум. Голами відзначилися Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

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Теги
Євро-2020 Україна Україна Збірна України Україна - Португалія Андрій Шевченко Андрій Шевченко Олег Блохін
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