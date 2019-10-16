Блохін прокоментував перемогу збірної України над Португалією, яка подарувала команді Шевченка вихід на Євро-2020

Колишній тренер збірної України Олег Блохін поділився думкою щодо тріумфу "синьо-жовтих" у відборі на Євро-2020

"Відчуваю радість за свою команду, маю на увазі тих хлопців, які грали. Взагалі-то це не моя команда, а Шевченка. Вітаю його з виходом на Євро.

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Тепер нам потрібне продовження, зупинятися на досягнутому не можна. Найголовніше, щоб Україна успішно виступила на Євро", – сказав Блохін в коментарі Футбол 1.

Відзначимо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальний форум. Голами відзначилися Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

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