Блохін покинув збірну України через 2 хвилини після нашої розмови, – Суркіс

"Ось мені завжди говорили, що я призначаю "динамівські серця". Блохін – це "динамівське серце" чи ні? Мені найголовніше зрозуміти реакцію таких людей. Йому ж було надано шанс. При покупці футболістів на 70 млн євро в одне трансферне вікно команда посіла 4-е місце. Чому він про це не говорить?

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Навіть великому Блохіну, якщо він мені зробив виклик, я хотів би відповісти. Не ображаючи його, не применшуючи його заслуг перед українським футболом. Як гравця, як тренера збірної України, який потрапив на ЧС-2006 до вісімки найсильніших. Ні в якому разі. Але хотів би нагадати йому, що для того, щоб обійняти посаду тренера національної команди свого часу, він теж перейшов з Комуністичної партії в СДПУ (Соціал-демократична партія України – прим."Футбол 24"). Значить, він дорогою теж когось зрадив.

Друге. Він працював тренером збірної України, але він її покинув через 2 хвилини після моєї з ним розмови. Я тоді був в цейтноті, мені потрібен був тренер після того, як я прибрав Сьоміна. Звернувся до Олега Володимировича, він думав рівно одну хвилину. Він не пішов у Федерацію футболу, а побіг. Розірвав контракт, і перейшов в Динамо. А зараз він в УАФ вірно служить.

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І так я можу говорити про кожного. Є справжні "динамівські серця", як Михайличенко. Не було такого, що я його звільнив від роботи. Ми сіли і домовилися. Він повернеться працювати спортивним директором. Заваров тут працює, Веремєєв, Безсонов, Мунтян, Біба.

Вони на пенсії. Вони не працюють в структурі клубу, але вони його частина. Ось це справжні "динамівські серця". А ті, хто сьогодні попрацював, рвонув, не досягнув результату, і втік... Я вам скажу, як говорив Лобановський: "Собака гавкає, а караван іде", – зазначив Суркіс в ефірі телеканалу 112.

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