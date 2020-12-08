"Можу побажати успіху Сергію Реброву. Важко йому буде в цьому матчі. Ще не бачив, щоб кияни грали першим номером. Мірча Луческу каже, що в команді грають молоді гравці – подивився в інших командах, і там теж грають вісімнадцятирічні. Нічого страшного. У Барселони було п'ять футболістів віком до 21 року.

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Думаю, Динамо має проходити Ференцварош. За рівнем і підбором гравців кияни мають перевагу. Але, як показала гра в Угорщині, 2:0 вели, зіграли 2:2 і могли програти. Є непередбачуваність", – цитує Блохіна 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, вже сьогодні Динамо прийматиме Ференцварош в рамках 6-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00. Наразі підопічні Мірчі Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал. Колектив Сергія Реброва з таким же здобутком йде останнім. Звітна зустріч стане вирішальною у боротьбі за путівку у плей-офф Ліги Європи.

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