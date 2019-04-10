Блохін: Мені не цікаво дивитись УПЛ, її рівень дуже впав

Легенда київського Динамо Олег Блохін поділився своєю думкою щодо рівня української Прем'єр-ліги.

"Рівень української Прем'єр-Ліги впав – мені її нецікаво дивитися. Тільки у чотирьох команд позитивна різниця забитих і пропущених м'ячів. Це одна з причин, чому до півфіналу Кубка України потрапили дві команди з Першої Ліги. Не хочу нікого ображати, але на матчі Олімпіка ходять по 50 чоловік. Ось вам і рівень", – розповів Олег Блохін, передає Sportarena.

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Нагадаємо, що легенди Динамо Олег Блохін та Ігор Бєланов провели жеребкування півфіналів Кубка України. За результатами жеребкування, Інгулець зустрінеться із Зорею, а СК Дніпро-1 спробує свої сили проти чинного володаря Кубка України – донецького Шахтаря.

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