Блохін: Динамо не поступається Олімпіакосу за рівнем майстерності – в обох команд є проблеми

Колишній наставник збірної України Олег Блохін оцінив потужність Олімпіакоса перед поєдинком проти Динамо в Лізі Європи.

"Футбол в Греції дуже популярний. За своїм змістом спорт номер один тут жорсткий, безкомпромісний, команди завжди налаштовані на перемогу, клуби прагнуть гідно представити країну в єврокубках. Олімпіакос подолав груповий етап, де йому протистояли серйозні суперники, такі як Мілан.

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Але за рівнем індивідуальної майстерності грецька команда не вище Динамо. Обидві команди мають проблеми в організації гри, підборі гравців, так що тренерам є над чим працювати. На мій погляд, невеликий плюс для киян криється в тому, що перша гра відбудеться в Греції. Хоча за підтримки темпераментних, галасливих глядачів гра буде непростою. Динамо важливо провести хорошу зимову підготовку, психологічно налаштуватися на гру з Олімпіакосом і викластися на максимум. Плюс, можливо, кияни вдало спрацюють на трансферному ринку", – цитує Блохіна видання footboom.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 14 та 21/22 лютого. Фінал Ліги Європи 2018/19 пройде 29 травня у Баку.

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