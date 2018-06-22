Блохін: Бразилію завжди вважали найсильнішою збірною, але час показав, що це не так

Колишній тренер збірної України та київського Динамо Олег Блохін поділився очікуваннями від чемпіонату світу-2018.

"До сих пір не знаю, за кого вболівати. Розбиратися в своїх почуттях почну по ходу групового турніру. А поки - повна непонятка. Насправді, на турнір приїде багато хороших команд, і мені важко якось відразу когось виділити.

Взяти хоча б Бразилію. Там завжди вважали, що сильнішої за цю збірну нікого немає, але час і конкретні події показали, що все давно змінилося.

Календар ЧС-2018: повний розклад матчів

У Німеччині відмінні гравці, вони працюють злагоджено і чітко, як німецькі автомобілі.

Є цікаві, незвичайні команди, від яких можна чекати великого сюрпризу. Ось, наприклад, Бельгія. Цікава збірна, від якої не перший великий турнір все чекають чогось грандіозного.

Аргентинці давно не вигравали, але всі розуміють, що головна справедливість стосується Мессі. По-моєму, весь світ, затамувавши подих, чекає від Ліонеля красивого завершення міжнародної кар'єри.

Скажімо так, існують стримані симпатії і антипатії – не більше того. Розумієте, в цьому питанні зазвичай все залежить від рівня очікувань", – розповів Блохін виданню sport-express.