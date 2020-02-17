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Блохін – про відхід зі збірної України заради Динамо: Я нікого не зраджував

17 лютого 21:46 362 Читать на русском
Блохін – про відхід зі збірної України заради Динамо: Я нікого не зраджував
Олег Блохін / Фото з відкритих джерел

Олег Блохін пригадав завершення роботи зі збірною України і призначення у рідне Динамо.

"Так, я мріяв очолити Динамо. Це було чесно. Я прийшов до президента ФФУ Конькова і сказав, що мене запрошує Динамо.

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Все було чесно і відверто, адже я не пішов відразу, а спочатку поговорив з президентом ФФУ. Якби Коньков відмовив, це вже була б інша розмова. Але мені не сказали "Ні". Я нікого не зраджував", – підкреслив Блохін в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, володар "Золотого м'яча-75" покинув збірну України і приєднався до Динамо у вересні 2012 року, коли "синьо-жовті" вже розпочали відбір на чемпіонат світу.

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Теги
Динамо Динамо Україна Україна Збірна України Олег Блохін Анатолій Коньков
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