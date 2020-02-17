Блохін – про відхід зі збірної України заради Динамо: Я нікого не зраджував

Олег Блохін пригадав завершення роботи зі збірною України і призначення у рідне Динамо.

"Так, я мріяв очолити Динамо. Це було чесно. Я прийшов до президента ФФУ Конькова і сказав, що мене запрошує Динамо.

"Досить говорити ці дурниці": Блохін запевнив, що ніколи не хизувався "Золотим м'ячем" перед гравцями Динамо

Все було чесно і відверто, адже я не пішов відразу, а спочатку поговорив з президентом ФФУ. Якби Коньков відмовив, це вже була б інша розмова. Але мені не сказали "Ні". Я нікого не зраджував", – підкреслив Блохін в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, володар "Золотого м'яча-75" покинув збірну України і приєднався до Динамо у вересні 2012 року, коли "синьо-жовті" вже розпочали відбір на чемпіонат світу.

Шевченко отримав нового асистента у збірній України – він вигравав АПЛ і приємно здивував патріотичним гаслом