Близнюк – про матч Зоря – РБ Лейпциг: Для луганців усе тільки починається

Колишній голкіпер запорізького Металурга, Дніпра, Динамо і збірної України Ілля Близнюк прокоментував підсумок першого матчу між Зорею та РБ Лейпциг в плей-офф Ліги Європи.

"Зустрічалися дві команди з різними стилями. Німці дуже сподобалися. Швидка команда з постійним переміщенням по полю, з переведеннями м'яча з флангу на фланг, з креативними гравцями на флангах. Не сподобалося те, що Леднєв вже на початку матчу по дурості залишив команду в меншості. Якщо згадати домашню гру з Брагою, то арбітр ще в першому таймі міг Леднєва вилучити за друге попередження. Тоді пронесло, зараз ні.

Зоря удесятьох втримала нічию у матчі з РБ Лейпциг у Лізі Європи

Але після вилучення Зоря згуртувалася, і з цього моменту почався бенефіс воротаря Луїса Філіпе. Є ігри, коли матч виграє воротар. Він виручив кілька разів. Особливо відзначив би момент, в якому Луїс витягнув "мертвий" м'яч в нижньому лівому куті на 92-й хвилині після удару Форсберга. Уявіть 1:0, і з яким настроєм їхати на гру-відповідь. І цей сейв може виявитися вирішальним у майбутньому.

А хлопці – молодці, билися один за одного при тому колосальному навантаженні, яке випало на них після вилучення. Хотів би відзначити, що у важкий момент команда грамотно побудувала захисну лінію, грала компактно. Були відрізки в матчі, в яких Зоря могла зловити суперника на контратаках. Але, на жаль, позначився наш клас гравців, що не дозволяв їм змінити напрямок атаки, віддати гостру передачу у вільну зону, і в кінцівці приймалися неправильні рішення.

Зоря – РБ Лейпциг – відеоогляд матчу

Ми бачили 3-4 атаки, коли потрібно було швидко зі своєї половини поля віддати передачу раніше. А ми намагалися дійти з м'ячем ближче до штрафного майданчика суперника. Потрібно було використати ці можливості – особливо при стандартах, коли Лейпциг йшов всією командою в наші володіння, при цьому оголюючи центральну зону. Вдало вийшов на заміну Кочергін, який міг першим дотиком забити гол. Тоді Лейпциг ще більше б відкрився, полегшивши для нас ведення гри. В кінці матчу був шанс у луганців – Сілас пробив зліва впритул зі стійкою.

Зараз головне добре відновитися перед повторною грою. Через два дні Зорю чекає непростий матч в чемпіонаті проти Десни, а потім підготовка до вирішального бою. За рахунку 0:0 все тільки починається. Нічого ще не втрачено. Ми всі хочемо, щоб Зоря пройшла в груповий етап, і втретє їй посміхнулася фортуна", – розповів Близнюк ua-football.