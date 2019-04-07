Блізніченко визнаний гравцем туру в чемпіонаті Молдови

Український півзахисник Шерифа Андрій Блізніченко визнаний найкращим гравцем 3-го туру в чемпіонат Молдови.

Андрій Блізніченко визнаний найкращим гравцем 3-го туру чемпіонату Молдови за версією Sports.md. Ось що пишуть про дії українця в матчі проти Динамо-Авто:

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"Безсумнівний герой туру, і найкращий гравець з цього списку – українець Андрій Близниченко. Взяти участь в одному матчі проти міцного суперника і створити 4 голи своєї команди – це з області фантастики для чемпіонату Молдови".

Блізніченко оформив дубль в матчі, віддав гольову передачу та заробив пенальті. Всього ж на рахунку українця 3 голи і 2 асисти в 3-х матчах чемпіонату Молдови. Зазначимо, що нагороду тренеру туру отримав екс-захисник київського Динамо Горан Сабліч.

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