Блізніченко виграв Кубок Молдови з Шерифом

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Син володаря "Золотого м'яча" і німецький десант: США – перший суперник збірної України на Кубку світу U-20
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Справа Мораєса: Португалія і Люксембург подали апеляції, – ЗМІЗбірна України — 23 трав 2050
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Маліновський має пропозиції від Спортінга, англійських та італійських клубів – агент коментує перемовини, ціна зростаєЗбірна України — 23 трав 4607
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Барселона відкрила "кастинг №9" з сенсаційними іменами: потрібно забивати, захищатись і не боятись СуаресаІспанія — 23 трав 3662
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Україна U-20 – США U-20: прогноз на матч чемпіонату світуЗбірна України U-21 — 23 трав 1385