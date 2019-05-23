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Блізніченко виграв Кубок Молдови з Шерифом

23 травня 23:14 107 Читать на русском
Блізніченко виграв Кубок Молдови з Шерифом
Шериф із трофеєм / ФК Шериф

Вихованець дніпровського Дніпра Андрій Блізніченко здобув трофей у складі тираспольського Шерифа.

"Жовто-чорні" напередодні у фіналі Кубка Молдови здолали Сфинтул Георге.

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Титулований клуб зумів здолати опір суперника лише в додатковий час. Єдиний м'яч у поєдинку забив форвард Шерифа Леандро Рібейро. Українець Андрій Блізніченко на полі в цьому матчі не з'явився через ушкодження.

До слова, 24-річний хавбек перейшов у Шериф наприкінці 2018 року. До того він виступав за турецький Карабюкспор.

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Теги
Світ Українці за кордоном Андрій Блізніченко Андрій Блізніченко Шериф Шериф
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